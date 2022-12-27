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Tamirat için çıktığı çatı sonu oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tamirat için çıktığı çatı sonu oldu

MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde 4 katlı apartmanın çatısından apartman boşluğuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

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Turgutlu ilçesi Subaşı Mahallesinde meydana gelen olayda Yusuf Aslan (70) oturduğu apartmanın çatı kaplamasını tamir etmek için çıktığı çatıdan dengesini kaybederek apartman boşluğuna düştü.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır şekilde yaralanan Aslan yapılan ilk müdahalenin ardından önce Turgutlu Devlet Hastanesine ardından da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Yusuf Aslan hayatını kaybetti.
Turgutlu ilçesinde mehter takımında çalışan Aslan’ın ölüm haberi ilçede üzüntüyle karşılandı.

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