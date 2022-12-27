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Şehit Hüseyin Korkmaz gözyaşlarıyla uğurlandı babası oğlunun parkasını elinden hiç bırakmadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şehit Hüseyin Korkmaz gözyaşlarıyla uğurlandı babası oğlunun parkasını elinden hiç bırakmadı

TSK’nın Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin maket uçakla saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz, memleketi Gaziantep’te düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde dün teröristlerin maket uçakla gerçekleştirdiği saldırı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz (21) şehit oldu.

Şehit Korkmaz’ın cenazesi, askeri uçakla memleketi Gaziantep’e getirildi. Havalimanında düzenlenen törenin ardından baba ocağına getirilen Şehit Korkmaz, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Hüseyin Korkmaz’ın 6 kardeşin en büyüğü olduğunu öğrenildi.

Törende baba Ali Korkmaz şehit oğlunun askeri parkasını elinden hiç bırakmadı.

Şehit Korkmaz’ın cenaze törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, Mehmet Erdoğan, Mehmet Sait Kiracoğlu, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, şehidin annesi Fadile ve babası Ali Korkmaz, kardeşleri ve yakınları ile askerler katıldı.Şehidin cenazesi, Örenli Mahallesi’ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

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