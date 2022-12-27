Sekiz yıl önceki İstinye cinayetinde gelişme

Sekiz yıl önce İstinye'de trafik ışıklarında beklerken, otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğrayan Ali Ekber Akgün'ün öldürülmesiyle ilgili davada, iki sanık hakkında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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Sarıyer'de 24 Aralık 2014 tarihinde, İstinye'deki trafik ışıklarında beklerken, otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğrayan Ali Ekber Akgün'ün öldürülmesiyle ilgili davada, iki sanık hakkında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ferhat Akin, bulunduğu cezaevinden SEGBİS'le bağlandı. Tutuksuz sanık Şahin Akin ve sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Ali Ekber Akgün'ün 23 Aralık 2014'te evinin yakınlarında keşif yapan, orada yakıt alan ve 24 Aralık saat 12.30 sıralarında iştirak iradesi içerisinde hareket eden sanıklar Nacip Göneş ve Şahin Akin'in birlikte önceden tasarladıkları şekilde sahte plakalar takılı araçla Tarabya İstinye bayırındaki çiçekçiye geldikleri anlatıldı. Mütalaada, 24 Aralık saat 12.52 sıralarına kadar burada kaldıkları, 13.01'de Akgün'ün içinde bulunduğu araca doğru ilerledikleri, Göneş'in araçtan inip maktulün aracına ilerlediği, şoför kapısının yanında durduğu ve ateş etmeye başladığı belirtildi. Mütalaanın devamında maktulün aracının yanında duran aracın hızla olay yerinden uzaklaştığı, sanık Göneş'in de geldiği araca binip olay yerinden ayrıldığı ifade edildi.

Mütalaada sanıklar Nacip Göneş ile Şahin Akin'in 'Tasarlayarak kasten öldürme' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Mütalaada Ferhat Akin, Naif Aytek ve Şeyhmus Mühittinoğlu'nun üzerlerine atılı suçu işlediklerinin sabit olmadığı gerekçesiyle, ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi istendi. Savcı, sanık Serhat Bilgin'in 'Suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Savcı mütalaasında son olarak tutuklu bulunan Ferhat Akin'in tahliyesine karar verilmesini istedi.

Mütalaaya karşı savunma yapan Ferhat Akin, söyleyecek bir şeyinin olmadığını ifade etti. Tutuksuz sanık Şahin Akin ise "Ben sadece araba verdim, başka bir suçum yok. Bu cinayete ilişkin hiçbir suçum yok" dedi. Sanık avukatları ise mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ferhat Akin'in tahliyesine karar verdi. Heyet, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 24 Aralık 2014'te Sarıyer İstinye'de Ali Ekber Akgün'ün öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, sanıklar Nacip Göneş ve Şahin Akin hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan, sanıklar Naif Aytek ve Şeyhmus Muhittinoğlu hakkında ise 'Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Sanık Serhat Bilgin hakkında ise, 'Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Dava dosyası bu davayla birleştirilen firari sanık Ferhat Akin ise, daha sonra yakalanarak tutuklandı. Ferhat Akin'in ise 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyordu.