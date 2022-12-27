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Cüneyt Özdemir'den altılı masaya adaylık süreci tepkisi: Bıkkınlık getirdi

Cüneyt Özdemir'den altılı masaya adaylık süreci tepkisi: Bıkkınlık getirdi

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Altılı masanın aday belirleme sürecini sert sözlerle eleştirdi. Muhalefetin bıkkınlık getirdiğini söyleyen Özdemir, "Bu da bir başarı bak. 'Tamam bunlar bu işi beceremeyecek' diyorsun." dedi.

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Gazeteci Cüneyt Özdemir, Altılı masanın adaylık karmaşasına eleştirilerde bulundu.

Youtube kanalında muhalefetin adaylık çalışmalarını değerlendiren Özdemir, Millet İttifakı'nın adayının hala belirlenememesinin bıkkınlık getirdiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun İstanbul için yaptığı erken seçim çağrısına da değinen Özdemir, CHP liderinin çağrısı için 'Saçma sapan bir şey' ifadesini kullandı.

"Altılı masa bıkkınlık getirdi"

Özdemir şöyle konuştu:

"Herkeste bıkkınlık veren bir noktaya getirdi. Bu da bir başarı bak. Muhalefet insanları 'Kim oluyorsa olsun' noktasına getirdi. Çok tehlikeli bir şey. Özellikle Altılı masa için. Umutla bıkkınlık yan yana giden şeyler değil. Bıkkınlık geldiği zaman 'Tamam bunlar bu işi beceremeyecek' diyorsun. Bir yandan bakıyorsun 'Acaba büyük bir plan mı yapıyorlar' diyorsun ama sonra açıklamalara bakıyorsun.

"Kılıçdaroğlu'nun İstanbul seçimi çağrısı saçma sapan bir şey"

Dün Kemal Kılıçdaroğlu 'İstanbul seçimlerini yeniden yapalım' demiş. Ne şimdi bu Allah aşkına. Büyük stratejik bir deha mı? Küçümsemek için söylemiyorum. Zamanında Ekrem İmamoğlu rüzgarını doldurma, üzerini kapat. 'Aman ben aday olacağım' diye hiçbir şey yapma. Şimdi de 'Hadi gel İstanbul seçimlerini yapalım.' Saçma sapan bir şey yani."

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