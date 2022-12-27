Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a bıçaklı saldırı girişimi! Odasına girmek isterken yakalandı

BOLU'da bıçaklı bir saldırgan Bolu Belediyesi'ni bastı. Son dönemdeki açıklamaları nedeniyle gündemden düşmeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bulunduğu kata gelen saldırgan etkisiz hale getirildi. Saldırgan H.H. gözaltına alındı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Belediye çalışanlarıma bir zarar gelirse dünyayı başlarına yıkarım” dedi.

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Bolu'da bıçaklı bir saldırgan Bolu Belediyesi'ni bastı. Bolu Gündem'de yer alan habere göre, saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, H.H. isimli kişi Tanju Özcan'ın makam odasının önüne gelerek başkanla görüşmek istediğini söyledi. Bağırmaya başlayan H.H, Özcan'ın polis korumaları tarafından uyarıldı. İkazlara uymayan H.H, cebinden çıkardığı bıçağı savurmaya başladı. Koruma polisi olaya müdahale ederek H.H'nin elindeki bıçağı alırken, zanlı emniyete sorgulanmaya götürüldü.

Bir süredir bana yönelik tehditler çok arttı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Ben belediyenin ek hizmet binasındaki makam odamdayken buradaki makam odama kimliği belirsiz bir şahıs gelmiş. Bağırmış, çağırmış. Arkadaşları tehdit etmiş. Beni aramış. Sonra polis tarafından gözaltına alınmış. Önce polis niye vardı? Onu söyleyeyim. Bir süredir bana yönelik tehditler çok arttı. Yani önüne gelen tehdit etmeye başladı. Tabiri caizse. Özellikle PKK ve onun uzantıları üzerinden çok yoğun tehditler alıyorum. Bundan dolayı da sağ olsun sayın emniyet müdürümüz bir süredir belediyede benim bilgim dahilinde ve haricinde, emniyet tarafından özel olarak korunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Artık yeter yani”

Tehdit almaktan korkmadığını ifade eden Tanju Özcan, “Arkadaşlar ben tehdit almaktan korkan bir adam değilim. Hayatım boyunca birçok tehdide maruz kaldım. Gün geldi FETÖ'cüler tehdit etti. Gün geldi. PKK'nın ölüm listelerine aldılar. Terör örgütlerini ölüm listelerini aldılar. Ve bunu bana marifetmiş gibi tebliğ ettiler. Ama artık bunların boyutları çok artmaya başladı. Ve eskiden milletvekiliyken sadece kendimden sorumluydum. Şu an arkadaşlar bu binada 500 tane çalışan var. En azından. Bu arkadaşlarıma tedirgin ediyorlar, korkutuyorlar. Yani elinde bıçakla biri geliyor, bağırıp çağırıyor. Buradaki çalışanlara bundan doğal olarak etkilenmemeleri mümkün değil. Artık yeter yani” diye konuştu.

Çalışanlarıma bir zarar gelirse...

Özcan, “Şunu herkes bilsin, biz tehditlere boyun eğmeyiz. Söyleyeceğimizden geri durmayız. Özellikle belediye çalışanlarıma bir zarar gelirse dünyaya başlarına yıkarım. Onu özellikle söylüyorum. Yani sığınmacı çeteleri tehdit ediyor bir yandan. Bir yandan PKK ve uzantıları. Yani yeter artık. Burada kendimle ilgili bir endişem yok. Dediğim gibi burada çalışan 500 tane belediye çalışanıyla ilgili endişem var. Evet güvenlik konusunda çok zayıfız. Yani şeffaf belediyecilik adına hemen hemen hiç duyarlı kapı bile koymadan insanlar bize çok kolay ulaşabilsin. Başından itibaren bunu şey yaptık ama artık bir kısım güvenlik önlemlerimizi almak zorunda kalacağız. Vatandaşımızdan bu konuda anlayış bekliyorum. Bu önlemleri şahsım için değil burada çalışan belediye çalışanlarıyla ilgili. O yüzden gereğini yapacağız. Bugün yaşanan olay emniyet bütün boyutlarını araştırıyor” dedi.