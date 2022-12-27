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Galatasaray'da Icardi sevinci! Çalışmalara başladı

Galatasaray'da Icardi sevinci! Çalışmalara başladı

Süper Lig’in 16. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da sakatlığını atlatan Mauro Icardi antrenmanda yer aldı.

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İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek Süper Lig'de liderliğe yükselen Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Sarı-kırmızı takımda sakatlığını atlatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi de antrenmanda yer aldı. Icardi, saha çalışmalarına ve hızlı koşulara başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Dinamik ısınmayla başlayan idman, geniş alanda pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman, orta ve şut çalışmasıyla sona erdi." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray yarın Sivas'a gidecek
Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve öğle saatlerinde Sivas’a hareket edecek" ifadelerine yer verildi. 

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