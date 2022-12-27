Antalya'da tır alt yola uçtu! Araçtan fırlayan şoför kadar şanslı olamadı

ANTALYA'da meyve yüklü bir tır virajı alamayınca alt yola uçtu. Korkunç kazada araçtan fırlayan tır sürücüsü hayatta kaldı. Araçta ikinci şoför olarak bulunan 26 yaşındaki Adem Budak ise o kadar şanslı olamadı... Talihsiz genç adamın cansız bedeni saatler sonra tırın altında ezilmiş halde bulundu.

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Kaza, saat 08.30 sıralarında ilçeye bağlı Yakacık Mahallesi, Maden mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa’dan Anamur istikametine seyir halinde olan Murat Kılıç (34) idaresindeki 33 ACG 288 plakalı meyve yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Araçtan fırlayan şoför hayatta ama...

Yaklaşık 30 metre yuvarlanan tır, alt yolda durdu. Araçtan fırlayan tır şoförü Murat Kılıç, kazadan yaralı olarak kurtuldu. Hurdaya dönen araçta sıkışan tırın ikinci şoförü ise Adem Budak (26) hayatını kaybetti.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından yola çıkarılan tır şoförü Murat Kılıç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adem Budak’ın cesedinin ise aracın altında kaldığı tespit edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri, Budak’ın cesedine ulaşabilmek için saatlerce uğraştı.

Cansız bedenine saatler sonra ulaşıldı: Tırın altında ezilmiş

Demir yığınına dönen aracın altında kalan Budak’ın cenazesine saat 13.30’da ulaşıldı. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla ekipler tarafından bulunduğu yerden alınan Budak’ın cansız bedeni, cenaze aracına konularak Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle Antalya-Mersin Karayolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu.

Soruşturma başlatıldı

Trafik ekiplerinin müdahalesiyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza sonrası hurdaya dönen aracın bulunduğu yerden kaldırılma çalışması devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.