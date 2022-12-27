Fahriye Evcen hamilelik halini paylaştı karnı burnunda! Burak Özçivit'ten yorum gecikmedi
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Bir çocukları olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti ikinci bebeklerini sabırsızlıkla bekliyor. İkinci kez hamile kaldıktan sonra ekranlara mola veren Fahriye Evcen, doğuma kısa süre kala karnı burnunda fotoğraf paylaştı.
36 yaşındaki güzel oyuncu Fahriye Evcen, 2017 yılında meslektaşı Burak Özçivit ile hayatını birleştirmişti.
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Evliliklerine birçok insanın imrenerek baktığı çift, 2019 yılında ilk oğulları Karan’ı kucağına almıştı.
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Hem annesi hem de babası ünlü olan Karan, magazin dünyasının oldukça ilgisini çekmişti.
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Tüm zamanını oğlu ile geçiren Evcen, bu sırada ekranlardan da uzak durdu. Geçtiğimiz yıl tarihi dizide rol alan Evcen, ikinci kez hamile kalınca yeniden dinlenmeye çekilmişti.
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