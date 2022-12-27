Bunu da gördük! Nikaha 2 gün kala kaza geçirdi hastaneden izin alıp...

ŞANLIURFA'da bir çiftin nikah töreni, damadın trafik kazası geçirmesi nedeniyle hastane odasında yapıldı.

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Yusuf Gülel ile Esra Tut, hayatlarını birleştirmek için 26 Aralık 2022 için nikah tarihi aldı. Damat Gülel, nikaha 2 gün kala motosikletle kaza geçirdi.

Ayaklarında kırık bulunan Gülel, hastanede tedaviye alındı. İki tarafın aileleri, damada moral olması için hastanede nikah kıymaya karar verdi.

Hastane yönetiminin izniyle gerekli prosedürü tamamlayan genç çift, hastane odasında hayatını birleştirdi.

Gelinlik ve damatlık giyen çiftin nikahı, şahitler huzurunda kıyıldı.

Damat Yusuf Gülel, "Tüm hazırlıkları yaptık ama kaderde kaza yapmak da varmış. Birbirimizi çok seviyoruz, nikahımızı ertelememek için sözleştiğimiz tarihte evlenmek istedik." dedi.