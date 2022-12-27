İtalyan gazeteci duyurdu: Adana Demirspor'a Chelsea’den Fransız yıldız!

Transfer çalışmalarına devam eden Adana Demirspor'da Fransız yıldız Tiemoue Bakayoko gelişmesi yaşanıyor. İtalyan gazeteci Nico Schira’nın duyurduğu habere göre İtalyan devi Milan’da kiralık olarak oynayan Tiemoue Bakayoko için harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte flaş transfer iddiasına ortaya çıkan detaylar...

Abone ol

Süper Lig'de her transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız futbolcularla dikkat çeken Adana Demirspor için yeni bir iddia gündemde.

İtalyan gazeteci Nico Schira’nın duyurduğu habere göre Adana Demirspor, bonservisi Chelsea’de olan ve Milan’da kiralık olarak oynayan Tiemoue Bakayoko için ciddi şekilde devrede.

Milan'dan ayrılma kararı alan Bakayoko ile ilgilenen Adana Demirspor, Fransız futbolcudan haber bekliyor.

Rennes altyapısından yetişen ve Monaco'da yıldızı parladıktan sonra 2017 yılında Chelsea'ye transfer olan 28 yaşındaki futbolcu için İngiliz devi 40 milyon euro bonservis ödemişti.

Chelsea'den Milan'a iki yıllığına kiralanan Bakayoko'nun 2023 yazına kadar İtalyan ekibinde sözleşmesi devam ediyor.