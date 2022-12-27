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16 aylık Yasin'in kahreden ölümü! Ailesi görür görmez haber verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
16 aylık Yasin'in kahreden ölümü! Ailesi görür görmez haber verdi

SİİRT’te 20 Aralık’ta ranzadan düşüp beyin kanaması geçiren 16 aylık Yasin Nas, tedavi gördüğü hastanede dün akşam hayatını kaybetti.

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Siirt'te 16 aylık olan Yasin Nas, uyurken ranzadan düştü. Ağır yaralanan Yasin bebek, ailenin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen minik Yasin, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yasin bebek, dün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastanedeki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Yasin bebek, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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