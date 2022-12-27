Ozan Tufan'dan Beşiktaş'a yeşil ışık! Görüşmeler başladı: İstenilen rakam belli oldu!

Beşiktaş'ta ocak ayı transfer çalışmaları şimdiden başladı. Siyah-beyazlılarda Şenol Güneş, özellikle orta sahada Gedson Fernandes 'in yanına çift yönlü bir oyuncu istiyor. Bu noktada Beşiktaş yönetimi transfer listesinde yer alan Ozan Tufan için Hull City ile görüşmelere başladı.

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Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, orta saha transferi için yönetime Ozan Tufan'ın ismini vermişti. Siyah-Beyazlı yönetim, Hull City ile görüşmelere başlarken, Güneş'in eski öğrencisini neden kadrosunda görmek istediği de belli oldu.

Tecrübeli hoca, bizzat iletişim kurduğu Bursaspor ve milli takımdan eski oyuncusundan 'Gelirim' yanıtını aldı. Siyah-beyazlıların satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğine İngiliz kulübü, "2.5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyoruz" dedi. Şenol Güneş'in, 27 yaşındaki futbolcuyu istemesinin birkaç sebebi var.

İki yönlü oynayabiliyor

Orta saha oyuncularından istediği verimi alamayan Güneş, performansları itibariyle Gedson Fernandes dışındaki hiçbir isimden memnun değil. Atiba, Necip, Salih, Dele Alli gibi isimler forma şansı bulmalarına karşın vasat kaldılar. Tecrübeli teknik adam Ozan Tufan gibi oyunu iki yönlü oynayabilecek, savunmaya da hücuma da gerekli katkıyı verecek bir ismi Gedson'un yanına eklemek istiyor. Orta sahalarından şut tehdidi, hücum aksiyonu alamayan Güneş, ayrıca Ozan'ın yerli olmasının da kadro seçiminde avantaj olacağı düşünüyor.

Bılıc'ten beri Necip - Atıba

Beşiktaş'ın, Gaziantep deplasmanında 1-1 berabere kaldığı maçta orta sahanın Atiba ile Necip'ten oluşması tartışma konusu oldu. İki futbolcudan da verim alınamazken, 39 yaşındaki Kanadalı yıldız devre arasında kenara geldi, 31 yaşındaki Necip ise 67 dakika sahada kaldı. 2013-14 sezonunda Beşiktaş'a katılan Atiba, Necip Uysal ile orta sahada yan yana ilk maçına, tarihler 27 Nisan 2014'ü gösterirken Slaven Bilic yönetiminde 3-0 kaybedilen Sivasspor maçında çıkmıştı. İki oyuncunun birlikte orta sahada ilk 11 olarak başladıkları ilk karşılaşmanın üzerinden tam 9 sezon geçti ancak Beşiktaş'ta değişen bir şey olmadı.