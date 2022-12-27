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2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu! ORC anketinden sürpriz sonuçlar...

2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu! ORC anketinden sürpriz sonuçlar...

ORC Araştırma, 2022'nin en başarılı belediye başkanları anketinin sonuçları açıklandı. Büyükşehir Belediye Başkanları arasında Fatma Şahin büyük sürpriz yaparken, ilçe belediye başkanları içinde ilk sıra değişmedi...

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ORC araştırma şirketi 2022 yılında en başarılı belediye başkanlarını belirledi. Buna göre en başarılı büyükşehir belediye başkanı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin oldu.  ORC Araştırma, aynı zamanda en başarılı ilçe belediyesi ile en başarılı il belediye başkanlarını da belirledi.

ORC Araştırma tarafından 12-24 Aralık 2022 tarihleri arasında, 30 büyükşehre bağlı 184 ilçede ve 51 il merkezinde toplam 20 bin 614 katılımcı çalışmasını gerçekleştirdi.

Birinci sırayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin alırken, ikinci sırayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aldı. Üçüncü sırada Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, dördüncü sırada Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve beşinci sırada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı.

En başarılı il belediye başkanları anketinde Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ilk sırada çıkarken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ikinci, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın üçüncü oldu. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu dördüncü, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise beşinci sırada yer aldı. 

ORC anketinde en başarılı büyükşehir ilçe belediye başkanları da sorgulandı. İstanbul Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu en başarılı ilçe belediye başkanı çıktı. 

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