BIST 5.490
DOLAR 18,71
EURO 19,90
ALTIN 1.088,60
HABER /  GÜNCEL

Bakanlık uyardı son 4 gün! Başvurularınız aman yanmasın

Bakanlık uyardı son 4 gün! Başvurularınız aman yanmasın

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 2/B ve tarım arazileri satışında başvuruların 31 Aralık tarihinde sona ereceği uyarısı geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların herhangi bir hak kaybı yaşamaması için başvuru ve ödemelerini yapmaları çağrısında bulunuldu.

Abone ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından, 2/B ve tarım arazileri satışında başvuru süresinin 31 Aralık tarihinde sona ereceği hatırlatması yapıldı. Bu yıl Nisan ayında 2/B ve Hazine’ye ait tarım arazilerinin hak sahiplerine satışına ilişkin başvuru ve ödeme süresi 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı. Bakanlık açıklamasında vatandaşlara, herhangi bir hak kaybı yaşamamaları için başvurularını yapma çağrısında bulunuldu.

Bugüne kadar 1 milyon vatandaşın tapularını aldı

Açıklamada, devlet ile vatandaşlar arasında yıllardır süregelen mülkiyet sorunlarının çözümü için hayata geçirilen 2/B ve tarım arazilerinin hak sahiplerine satışına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde bugüne kadar 1 milyon vatandaşın tapularına kavuşturulduğu hatırlatıldı.
Bakanlık’tan yapılan açıklamada, vatandaşların mülkiyet sorunlarının çözümüne yönelik bu düzenlemeden daha fazla hak sahibinin yararlanabilmesini sağlamak için yapılan son yasal değişiklik ile 2/B ve Hazine’ye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin olarak şu ifadeler kullanıldı:

31 Aralık tarihine kadar uzatıldı

“Süresi içinde başvurmayanlar, yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenler ile taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenler için başvuru ve ödeme süresinin 31 Aralık tarihine kadar uzatıldığını hatırlatırız. Vatandaşlarımız herhangi bir hak kaybı yaşamaması için başvuru ve ödemelerini son tarih olan 31 Aralık tarihine kadar yapabilirler.” 

ÖNCEKİ HABERLER
Giderimiz çok dedi yüzde 29,10'luk yeni zammı beğenmedi daha fazla zam istedi!
Giderimiz çok dedi yüzde 29,10'luk yeni zammı beğenmedi daha fazla zam istedi!
İstanbul ulaşım zammı aylık tam abonman öğrenci kaç lira oldu? Taksi ve minibüs de zamlandı
İstanbul ulaşım zammı aylık tam abonman öğrenci kaç lira oldu? Taksi ve minibüs de zamlandı
Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu bitirme planı
Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu bitirme planı
16 aylık Yasin'in kahreden ölümü! Ailesi görür görmez haber verdi
16 aylık Yasin'in kahreden ölümü! Ailesi görür görmez haber verdi
Ozan Tufan'dan Beşiktaş'a yeşil ışık! Görüşmeler başladı: İstenilen rakam belli oldu!
Ozan Tufan'dan Beşiktaş'a yeşil ışık! Görüşmeler başladı: İstenilen rakam belli oldu!
Abisi 'başvurmadı' diyordu 28 Şubat davası hükümlüsü generalin dilekçesi ortaya çıktı
Abisi 'başvurmadı' diyordu 28 Şubat davası hükümlüsü generalin dilekçesi ortaya çıktı
2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu! ORC anketinden sürpriz sonuçlar...
2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu! ORC anketinden sürpriz sonuçlar...
Galatasaray'da Icardi sevinci! Çalışmalara başladı
Galatasaray'da Icardi sevinci! Çalışmalara başladı
Antalya'da tır alt yola uçtu! Araçtan fırlayan şoför kadar şanslı olamadı
Antalya'da tır alt yola uçtu! Araçtan fırlayan şoför kadar şanslı olamadı
Bunu da gördük! Nikaha 2 gün kala kaza geçirdi hastaneden izin alıp...
Bunu da gördük! Nikaha 2 gün kala kaza geçirdi hastaneden izin alıp...
İtalyan gazeteci duyurdu: Adana Demirspor'a Chelsea’den Fransız yıldız!
İtalyan gazeteci duyurdu: Adana Demirspor'a Chelsea’den Fransız yıldız!
Putin'i eleştirmişti! Rus milyarder Pavel Antov'un esrarengiz ölümü
Putin'i eleştirmişti! Rus milyarder Pavel Antov'un esrarengiz ölümü