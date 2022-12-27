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Giderimiz çok dedi yüzde 29,10'luk yeni zammı beğenmedi daha fazla zam istedi!

Giderimiz çok dedi yüzde 29,10'luk yeni zammı beğenmedi daha fazla zam istedi!

İstanbul’da ulaşıma zam gelmiş; taksimetre açılış ücreti 9,80 TL’den 12,65 TL’ye; kısa mesafe ücreti 28 TL’den 40 TL’ye çıkmıştı

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Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, UKOME toplantısında taksilere yapılan yüzde 29,10 TL zam oranını yeterli bulmadıklarını belirterek, "giderlerimiz için tekrar zam talebinde bulunacağız" dedi.

Aksu, UKOME toplantısında alınan zam kararı sonrası Yenikapı'da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Merkezi'nin önünde açıklama yaptı. Toplantıyı, Yenikapı'da takip eden 50 taksi şoförüyle birlikte takip eden Aksu, şunları söyledi:

"Toplantıda en az yüzde 50 oranında zam teklifinde bulunduk. Maalesef komisyonun kararıyla bu oranda yapılmadı. Giderlerimize, araç fiyatları, işçilik, yedek parça, yakıt fiyatları gibi, yaklaşık yüzde 100'ün üzerinde zam yapıldı. Vatandaşı da düşünerek, komisyon bu talebimizi uygun görmedi. Şimdi, 28 lira olan açılış ücreti 40 lira oldu. Oran açısından yüzde 42,86'ya tekabül ediyor. Bekleme, 67,20 liraydı,100,80 oldu. Bekleme ücretine yaklaşık yüzde 50 oranında zam yapıldı. Kilometre 6,30'du, 8,51 oldu. Yüzde 35 oranında zam yapıldı. Bu üç kademeyi ortalamaya vurursanız yüzde 40 oranında zam yapıldı. Yani biz yüzde 50'de ısrar ettik ama, yüzde 40 oranında zam yapıldı." 

"Hafta sonu taksimetre ayarı yapılmış olacak"

Takdirin, komisyonda olduğunu ifade eden Aksu, "Giderlerimize karşı tekrar zam talebinde bulunacağız. Yarın veya öbür gün İBB'den yazıyı alacağız. Hafta sonu da ayın 1'inde taksimetre ayarı yapılmış olacak. Kısacası bugün yapılan UKOME toplantısında yüzde 40 oranında taksimetre ücretlerine zam yapılmış oldu" diye konuştu.

Aksu'nun açıklama yaptığı sırada, bazı taksiciler toplantıdan çıkanlara tepki gösterdi. Bir taksici, "terbiyesizler, bizi bitirdiniz" diye bağırdı. Taksi şoförünü, meslektaşları sakinleştirdi. Açıklamanın ardından taksiciler, alandan ayrıldı.

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