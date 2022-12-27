BIST 5.435
DOLAR 18,74
EURO 20,00
ALTIN 1.094,76
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Traktör bu kez Kocaeli'de can aldı; ezilerek hayatını kaybetti

Traktör bu kez Kocaeli'de can aldı; ezilerek hayatını kaybetti

KOCAELİ'de 66 yaşındaki bir vatandaş, tarlaya giderken devrilen traktörün altında kaldı. Bölgeye gelen ekipler talihsiz adamın olay yerinde öldüğünü belirledi.

Abone ol

Olay, Eşme Mahallesi Topağaç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlaya giden Mümin Günel (66) idaresindeki 41 SS 745 plakalı traktör devrildi. Günel'in devrilen traktörün altında kaldığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Mümin Günel'i traktörün altından çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede 66 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kalp hastasıymış

Mümin Günel'in kalp hastası olduğu öğrenildi. Yaşlı adamın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
556 yıllık tarihi hazine bulundu, Bitlis'te kitabenin şifresi çözüldü sır ortaya çıktı
Foto Galeri 556 yıllık tarihi hazine bulundu, Bitlis'te kitabenin şifresi çözüldü sır ortaya çıktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'ya darbe
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'ya darbe
Bir müjde de Bakan Nebati'den geldi! Hane başı 4 bin lira destek
Bir müjde de Bakan Nebati'den geldi! Hane başı 4 bin lira destek
Son dakika EYT gelişmesi! AK Parti açıkladı EYT yasa taslağı bugün Meclis Başkanlığı'na veriliyor
Son dakika EYT gelişmesi! AK Parti açıkladı EYT yasa taslağı bugün Meclis Başkanlığı'na veriliyor
İstanbul taksi ücretlerine yüzde 50'ye varan zam! 2023 tarifesi vatandaşa kallavi taksicilere az geldi
İstanbul taksi ücretlerine yüzde 50'ye varan zam! 2023 tarifesi vatandaşa kallavi taksicilere az geldi
Bakanlık uyardı son 4 gün! Başvurularınız aman yanmasın
Bakanlık uyardı son 4 gün! Başvurularınız aman yanmasın
Giderimiz çok dedi yüzde 29,10'luk yeni zammı beğenmedi daha fazla zam istedi!
Giderimiz çok dedi yüzde 29,10'luk yeni zammı beğenmedi daha fazla zam istedi!
İstanbul ulaşım zammı aylık tam abonman öğrenci kaç lira oldu? Taksi ve minibüs de zamlandı
İstanbul ulaşım zammı aylık tam abonman öğrenci kaç lira oldu? Taksi ve minibüs de zamlandı
Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu bitirme planı
Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu bitirme planı
16 aylık Yasin'in kahreden ölümü! Ailesi görür görmez haber verdi
16 aylık Yasin'in kahreden ölümü! Ailesi görür görmez haber verdi
Ozan Tufan'dan Beşiktaş'a yeşil ışık! Görüşmeler başladı: İstenilen rakam belli oldu!
Ozan Tufan'dan Beşiktaş'a yeşil ışık! Görüşmeler başladı: İstenilen rakam belli oldu!
Abisi 'başvurmadı' diyordu 28 Şubat davası hükümlüsü generalin dilekçesi ortaya çıktı
Abisi 'başvurmadı' diyordu 28 Şubat davası hükümlüsü generalin dilekçesi ortaya çıktı
2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu! ORC anketinden sürpriz sonuçlar...
2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu! ORC anketinden sürpriz sonuçlar...