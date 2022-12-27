556 yıllık tarihi hazine bulundu, Bitlis'te kitabenin şifresi çözüldü sır ortaya çıktı

İkiye bölünmüş kitabe birleştirildi

Tarihi mescit ve mezarları yerinde incelemek üzere Gölbaşı beldesine giden Prof. Dr. Mehmet Demirtaş ve Doç. Dr. Vural Genç, mezarlık alanı ve mescit içerisinde geniş bir araştırma yaptı. Araştırma çerçevesinde mescidin ikiye bölünmüş olan kitabesine ulaşıldı.