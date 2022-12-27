Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'ya darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından olaya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın paylaşımında "Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız! Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verdi.