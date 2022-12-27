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Bir müjde de Bakan Nebati'den geldi! Hane başı 4 bin lira destek

Bir müjde de Bakan Nebati'den geldi! Hane başı 4 bin lira destek

Karadeniz gazı keşfi sonrası açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2021 yılında doğal gazda 69,3 milyar lira, elektrikte 11,5 milyar lira olmak üzere, toplamda 81 milyar liralık bir Hazine desteği ile hane başına yaklaşık 4 bin liralık sübvansiyon uyguladık. Yerli enerji kaynaklarımızın geliştirilmesiyle Hazine sübvansiyonlarının miktarı da düşecek" dedi.

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Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel petrol ve doğal gaz fiyatlarında yıl boyunca yaşanan fiyat dalgalanmalarının yarattığı maliyet artışlarını vatandaşlarımıza mümkün olduğunca yansıtmamak için var gücümüzle çalışıyoruz. 2021 yılında doğal gazda 69,3 milyar lira, elektrikte 11,5 milyar lira olmak üzere, toplamda 81 milyar liralık bir Hazine desteği ile hane başına yaklaşık 4 bin liralık sübvansiyon uyguladık. Bu yıl bu rakam 138 milyar lirayı bulmuş ve böylece sübvansiyon tutarı geçtiğimiz yıla göre yüzde 70 oranında artmıştır. Önümüzdeki yıl da dar gelirli ve orta gelirli hane halkının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun"

Hükümetlerinin bu konudaki politikasını kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayan Nebati, "Ayrıca yerli enerji kaynaklarımızın geliştirilmesiyle Hazine sübvansiyonlarının miktarı da düşecek. Bu kapsamda hedefimiz hane halkının ve sanayicinin enerji maliyetlerini mümkün olduğunca düşük tutmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini paylaştığı, Türkiye'nin Sakarya ve Amasra Gaz Sahalarındaki toplam 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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