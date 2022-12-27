İstanbul taksi ücretlerine yüzde 50'ye varan zam! 2023 tarifesi vatandaşa kallavi taksicilere az geldi

İSTANBUL son dakika ulaşım zammı ile yılın son günlerinde bir şok daha yaşadı. İstanbul'da metro, metrobüs gibi toplu ulaşım biletleri zamlandığı gibi taksi ücretleri de zam gördü. UKOME kararıyla taksi ulaşım zammı yüzde 29 ile yüzde 50 aralığında belirlendi. Vatandaş taksi zammını kallavi bulurken taksiciler zammı beğenmedi yeni zam istiyor.

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İSTANBUL'da ulaşım ücretlerine yapılan zamları vatandaş fazla bulurken taksi esnafı az buldu. Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksilere yapılan zam oranını yeterli bulmadıklarını belirterek, "Giderlerimiz için tekrar zam talebinde bulunacağız" dedi.

Taksi ücretlerine zam yeni fiyatlar

UKOME kararına göre taksi ücretlerinin kalemlerine yüzde 29 ile yüzde 43 arasında zam geldi. Taksi açılış ücreti zammı yüzde 29 artışla 9.80 TL’den 12.95 TL'ye çıktı. Bekleme ücretine gelen zam yüzde 50 oranında olurken kısa mesafe ücreti zammı ise yüzde 43 oldu ve 28 TL’den 40 TL'ye çıktı.

Taksi ücretlerinin bazı kalemlerinde yüzde 50'ye varan zam var

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, 28 lira olan açılış ücretinin 40 lira olduğunu belirterek zamla ilgili şu bilgileri verdi:

-"Oran açısından yüzde 42.86'ya tekabül ediyor. Bekleme, 67.20 liraydı, 100.80 oldu. Bekleme ücretine yaklaşık yüzde 50 oranında zam yapıldı. Kilometre 6.30'du, 8.51 oldu. Yüzde 35 oranında zam yapıldı. Bu üç kademeyi ortalamaya vurursanız yüzde 40 oranında zam yapıldı. Yani biz yüzde 50'de ısrar ettik ama, yüzde 40 oranında zam yapıldı".

Taksiciler beğenmedi yeni zam istiyor

Yüzde 29,10 oranındaki zammı beğenmeyen taksiciler yeni zam talebinde bulundu. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yeni zam istiyoruz diyerek şunları söyledi:

-"En az yüzde 50 oranında zam teklifinde bulunduk. Maalesef komisyonun kararıyla bu oranda yapılmadı. Giderlerimize, araç fiyatları, işçilik, yedek parça, yakıt fiyatları gibi, yaklaşık yüzde 100'ün üzerinde zam yapıldı. Vatandaşı da düşünerek, komisyon bu talebimizi uygun görmedi. Giderlerimize karşı tekrar zam talebinde bulunacağız. Yarın veya öbür gün İBB'den yazıyı alacağız. Hafta sonu da ayın 1'inde taksimetre ayarı yapılmış olacak".

1 Ocak 2023 itibariyle taksimetre ayarlanacak

Taksi ücretlerine gelen zam 1 Ocak 2023 itibariyle geçerli. Haliyle 1 Ocak'ta taksimetreler ayarlanacak.