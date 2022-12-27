Rahmi Özkan suratına tükürdü Müge Anlı sinirden ağladı! Sinan hakkındaki korkunç cinsel taciz ifşası

5 çocuğu 12 torun sahibi Arife Gökçe, oğlunun sınıf arkadaşı olan ve kendisine Arife anne diyen Sinan Sardoğan isimli tacizcisinin hedefi oldu. 64 yaşındaki Arife Gökçe, 11 gün önce evinde eşi için tavuk pişirirken kayıplara karıştı. Eşi ve çocukları Arife Gökçe'yi her yerde aradı ama izine rastlayamadı. Jandarma devreye girdi ve tüm köyde arama yapıldı ancak Arife Gökçe sırra kadem basmıştı. Arife Gökçe'nin kaybolmasıyla ilgili soruşturma derinleştirilince Sinan Sardoğan tarafından cinsel taciz mesajlarına maruz kaldığı ortaya çıktı.