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Son dakika EYT gelişmesi! AK Parti açıkladı EYT yasa taslağı bugün Meclis Başkanlığı'na veriliyor

Son dakika EYT gelişmesi! AK Parti açıkladı EYT yasa taslağı bugün Meclis Başkanlığı'na veriliyor

Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili son dakika gelişmesi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Meclis yılbaşı tatiline girmesine rağmen EYT düzenlemesinin bugün meclis Başkanlığı'na verileceğini açıkladı...

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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 13:45'te bir araya geldi. Toplantının ardından partinin sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalar yaptı. Çelik, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin bugün Meclis'e sunulacağını açıkladı...

EYT Yasa Tasarısı Meclis'e sunuluyor

EYT konusuna değinen Ömer Çelik, araya yılbaşı tatilinin girdiğini fakat bugünden itibaren Meclis'e sunulacağını belirtti. Ömer Çelik'in yaptığı açıklamaların başlıkları şu şekilde:

- Ukrayna - Rusya savaşıyla birlikte bildiğimiz dünyanın dikişlerinin çözüldüğü bir safhaya geçtiğimiz net ve açık bir şekilde ortaya çıkmıştır.

- KKTC'nin gözlemci üye olarak Türk Devletleri Teşkilatı'nda yerini alması son derece kıymetlidir.

- Bir İslam ülkesinde Dünya Kupası'nın yapılmasıyla ilgili ne kadar çok ön yargı üretildiğini gördük.

- (Laçın Koridoru gerilimi) Hiç kimsenin, Azerbaycan otoritesinden izin almadan maden çıkarma gibi bir yaklaşımının söz konusu olmaması lazım.

6 yaşında dini nikahla evlilik

- İmkanlar içerisinde asgari ücretli vatandaşlarımızı bir takım sıkıntılarla baş başa bırakmayacak en etkili yöntem üretilmeye çalışılmıştır.

- (6 yaşındaki çocuğa istismar iddiası) Tamamen lanetlenmesi gereken asla ve asla affedilmeyecek bir suç.

- (Altılı masa adaylık tartışmaları) Arabesk film izler gibi izliyoruz.

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