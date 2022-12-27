Peygambere hakaret iddiası! Uğur Kutay'la ilgili yeni gelişme

Müfredat dışına çıkarak Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (SAV) hakaret ettiği iddia edilen öğretim görevlisi Uğur Kutay’a yönelik başlatılan soruşturma "görevsizlik" kararıyla Yıldız Teknik Üniversitesi’ne gönderildi.Abone ol
Öğretim görevlisi Uğur Kutay’ın Yıldız Teknik Üniversitesi’nde verdiği senaryo yazımı dersinde müfredat dışına çıkarak, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (SAV) hakaret ettiği iddia edilmişti.
9 Aralık Cuma günü olaya dair Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan soruşturma başlatılmıştı.
"Ceza verme yetkisi rektörlüğe ait"
2547 Sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu’nun ‘ceza soruşturması usulü’ çerçevesinde bulunan yasal düzenleme gereğince Öğretim Görevlisi Uğur Kutay hakkında ceza soruşturması yapma yetkisinin üniversite rektörlüğüne ait olduğu öğrenildi.
Yasa gereği görevsizlik kararı...
Savcılık, yasa gereği görevsizlik kararının ardından dosyayı Yıldız Teknik Üniversitesi’ne gönderdi.
"Sen İslam'ın dayattığı..."
"8 yaşındaki kıza sulanan bir sübyancıydı.” şeklinde hakaret içerikli ifadeler kullandığı söylenen Kutay'ın, sözlerine itiraz eden öğrenciye de “Sen İslam’ın dayattığı zekanın ürünüsün.” diyerek karşılık verdiği iddia edilmişti.