Yavuz Bingöl, 'Erdoğan' engeli yiyince fena patladı! Bazı dostlarını yerin dibine soktu
Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediği bilinen türkücü Yavuz Bingöl, sanat camiasındaki bazı kişilere beklenmedik bir çıkış yaptı.
Türkücü Yavuz Bingöl'ün sosyal medyadaki son paylaşımı çok konuşuldu. Ünlü türkücü, Erdoğan'ı desteklediği için "dost bildiği kişiler" tarafından engellendiğini ifade etti. Bingöl, paylaşımında Erdoğan'a sahip çıkarken kendisini engelleyenlere patladı. İşte o paylaşım...
Koçyiğit'in açıklamasına destek çıkmıştı
Yavuz Bingöl, geçtiğimiz yıllarda AK Parti dönemindeki Türkiye ile ilgili “Kimse baskı altında değil, bilakis herkes fazla özgür” diyen oyuncu Hülya Koçyiğit’e katıldığını söylemişti.
"Diktatör" diyenler eleştirmişti
Yavuz Bingöl, katıldığı bir programda “Diktatör dediğiniz insana her şeyi söyleyebiliyor, konuşabiliyorsunuz" diye konuşmuştu.
"Hayatımda 3 kez oy verdim"
Hayatı boyunca üç kez oy kullandığını dile getiren Bingöl, "Bir kez SHP’ye, bir kez Sırrı Süreyya Önder’e, bir kez AK Parti’ye oy verdim." diye konuşmuştu.