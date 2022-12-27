İstanbul'da okul önünde seyyar satıcı dehşeti! Zabıtayı vurdu

İSTANBUL Küçükçekmece’de, okul önünde seyyar satıcılık yapan şahıs, arabasını alan zabıta memurunu vurdu. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Olay, saat 15.00 sıralarında Nasrettin Hoca İlkokulu önünde yaşandı. İddiaya göre, zabıta ekipleri okul önünde seyyar satıcılık yapan ve daha önce uyardıkları şahsın arabasını aldı. Bugün okul önünde satışa devam eden şahsa ekiplerden tekrar uyarı geldi ve zabıtalar satıcının arabasında fark ettikleri silahı aldı. Seyyar satıcı, zabıtanın elinden silahı alarak zabıta memuru Taner Yucak’ı yaraladı.

Şahıs daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edilirken, yaralanan Yucak hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.