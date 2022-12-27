BIST 5.435
DOLAR 18,72
EURO 19,94
ALTIN 1.095,91
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da okul önünde seyyar satıcı dehşeti! Zabıtayı vurdu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da okul önünde seyyar satıcı dehşeti! Zabıtayı vurdu

İSTANBUL Küçükçekmece’de, okul önünde seyyar satıcılık yapan şahıs, arabasını alan zabıta memurunu vurdu. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Abone ol

Olay, saat 15.00 sıralarında Nasrettin Hoca İlkokulu önünde yaşandı. İddiaya göre, zabıta ekipleri okul önünde seyyar satıcılık yapan ve daha önce uyardıkları şahsın arabasını aldı. Bugün okul önünde satışa devam eden şahsa ekiplerden tekrar uyarı geldi ve  zabıtalar satıcının arabasında fark ettikleri silahı aldı. Seyyar satıcı, zabıtanın elinden silahı alarak zabıta memuru Taner Yucak’ı yaraladı.

Şahıs daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edilirken, yaralanan Yucak hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul’da barajlar alarm veriyor
İstanbul’da barajlar alarm veriyor
İzmir'de eş zamanlı zehir baskını: 50 adreste 37 kişi gözaltına alındı
İzmir'de eş zamanlı zehir baskını: 50 adreste 37 kişi gözaltına alındı
Ranza'da uyurken oldu! 16 aylık Yasin bebeğin ölümü yasa bağdu
Ranza'da uyurken oldu! 16 aylık Yasin bebeğin ölümü yasa bağdu
Yok böyle işçi ikramiyesi Skoda Türkiye distribütörü Ahmet Yüce kimdir çılgın ikramiye ile olay oldu
Yok böyle işçi ikramiyesi Skoda Türkiye distribütörü Ahmet Yüce kimdir çılgın ikramiye ile olay oldu
Peygambere hakaret iddiası! Uğur Kutay'la ilgili yeni gelişme
Peygambere hakaret iddiası! Uğur Kutay'la ilgili yeni gelişme
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nde 600 üründe indirim
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nde 600 üründe indirim
Traktör bu kez Kocaeli'de can aldı; ezilerek hayatını kaybetti
Traktör bu kez Kocaeli'de can aldı; ezilerek hayatını kaybetti
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'ya darbe
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'ya darbe
Bir müjde de Bakan Nebati'den geldi! Hane başı 4 bin lira destek
Bir müjde de Bakan Nebati'den geldi! Hane başı 4 bin lira destek
Son dakika EYT gelişmesi! AK Parti açıkladı EYT yasa taslağı bugün Meclis Başkanlığı'na veriliyor
Son dakika EYT gelişmesi! AK Parti açıkladı EYT yasa taslağı bugün Meclis Başkanlığı'na veriliyor
İstanbul taksi ücretlerine yüzde 50'ye varan zam! 2023 tarifesi vatandaşa kallavi taksicilere az geldi
İstanbul taksi ücretlerine yüzde 50'ye varan zam! 2023 tarifesi vatandaşa kallavi taksicilere az geldi
Bakanlık uyardı son 4 gün! Başvurularınız aman yanmasın
Bakanlık uyardı son 4 gün! Başvurularınız aman yanmasın