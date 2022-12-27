Beşiktaş harekete geçti: Nwakaeme adım adım Süper Lig'e!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Trabzonspor'da forma giydiği dönemde performansıyla göz dolduran şimdilerde ise Al-Fayha forması giyen Nwakaeme ile görüşmelere başladı.

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Geçen sezon Trabzonspor'un elde ettiği Süper Lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Nwakaeme, yeni takımında umduğunu bulamadı.

Karadeniz ekibinin yeni sözleşme teklifini kabul etmeyerek astronomik maaşla Suudi Arabistan takımı Al-Fayha'ya giden Nijeryalı yıldızın Türkiye'ye geri gelebileceği konuşuluyor.

Nico Schira'nın haberine göre; Beşiktaş, transfer için tecrübeli kanat oyuncusuyla görüşmelere başladı. Yine haberde yer alan bilgiye göre; 33 yaşındaki oyuncuya 2024 yılına kadar sözleşme önerildiği belirtildi.

Kanat oyuncusu Süper Lig kariyerinde çıktığı 120 maçta, 41 gol ve 36 asistlik katkı sağladı.

Kariyerini Suudi Arabistan Ligi'nin Al-Fayha takımında sürdüren Nijeryalı oyuncu, bu sezon 6 maça çıktı ve 3 gol katkısı verdi.