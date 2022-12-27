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Fenerbahçe-Hatayspor maçı (CANLI YAYIN)
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.Abone ol
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor ile karşılaşıyor. Şükrü Saracoğlu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
FENERBAHÇE 2-0 HATAYSPOR (CANLI YAYIN)
Fenerbahçe - Hatayspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Hakan Ceylan.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, İrfan Can, Rossi, King, Batshuayi
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Burak, Adekugbe, Rayane, Onur, Ruben, El Kaabi, Saba, Ze Luis