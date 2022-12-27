BIST 5.435
DOLAR 18,70
EURO 19,90
ALTIN 1.093,20
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe-Hatayspor maçı (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe-Hatayspor maçı (CANLI YAYIN)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.

Abone ol

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor ile karşılaşıyor. Şükrü Saracoğlu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

FENERBAHÇE 2-0 HATAYSPOR (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe - Hatayspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Hakan Ceylan.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, İrfan Can, Rossi, King, Batshuayi

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Burak, Adekugbe, Rayane, Onur, Ruben, El Kaabi, Saba, Ze Luis

ÖNCEKİ HABERLER
Thodex kurucusu Özer'in iadesi bekleniyordu! Karar çıkmadı
Thodex kurucusu Özer'in iadesi bekleniyordu! Karar çıkmadı
AYM'den CHP'nin seçim başvurusuna ret
AYM'den CHP'nin seçim başvurusuna ret
Putin duyurdu: "Üçlü görüşme yapmayı başardık"
Putin duyurdu: "Üçlü görüşme yapmayı başardık"
Memurlar harekete geçti Bakan Bilgin ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın: Ek zam artık zaruret olmuştur
Memurlar harekete geçti Bakan Bilgin ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın: Ek zam artık zaruret olmuştur
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Beşiktaş harekete geçti: Nwakaeme adım adım Süper Lig'e!
Beşiktaş harekete geçti: Nwakaeme adım adım Süper Lig'e!
Özel ambulansta 3 bin 200 kaçak ilaçla yakalandılar
Özel ambulansta 3 bin 200 kaçak ilaçla yakalandılar
İstanbul'da okul önünde seyyar satıcı dehşeti! Zabıtayı vurdu
İstanbul'da okul önünde seyyar satıcı dehşeti! Zabıtayı vurdu
İstanbul’da barajlar alarm veriyor
İstanbul’da barajlar alarm veriyor
İzmir'de eş zamanlı zehir baskını: 50 adreste 37 kişi gözaltına alındı
İzmir'de eş zamanlı zehir baskını: 50 adreste 37 kişi gözaltına alındı
Ranza'da uyurken oldu! 16 aylık Yasin bebeğin ölümü yasa bağdu
Ranza'da uyurken oldu! 16 aylık Yasin bebeğin ölümü yasa bağdu
Yok böyle işçi ikramiyesi Skoda Türkiye distribütörü Ahmet Yüce kimdir çılgın ikramiye ile olay oldu
Yok böyle işçi ikramiyesi Skoda Türkiye distribütörü Ahmet Yüce kimdir çılgın ikramiye ile olay oldu