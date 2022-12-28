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Türk-İş'ten Vedat Bilgin'in sendikalar asgari ücretin 8 bin lira üstünü istemedi iddiasına yanıt

Türk-İş'ten Vedat Bilgin'in sendikalar asgari ücretin 8 bin lira üstünü istemedi iddiasına yanıt

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in asgari ücretin 8 bin TL olmasını sendikaların istediğine yönelik iddiasına TÜRK-İŞ’ten, “O sendika biz değiliz” yanıtı geldi.

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Asgari ücretin 8 bin TL olarak açıklanmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor.
Bilgin, geçen hafta katıldığı Habertürk yayınında sendikaları müzakere etmemekle suçlayarak şu sözleri sarf etmişti:

“Sendikalarımızla tek tek görüştük. Sendika başkanlarının taleplerini aldım. Türkiye'de sendikacılığın eleştirilmesi gerektiğinden bahsedeceğim. 'Siz 8 bin liranın üzerinde asgari ücret verirseniz zor durumda kalırız' dediler. 'Neden' dedim, 'Bizim toplu sözleşmelerde aldığımız ücreti aşmanızı istemiyoruz’ dediler."

Ergün Atalay'dan yanıt: Bu meselenin konuşulacak tarafı yok

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ise dün akşam Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında şunları söyledi:
“Sayın Bakan'a TÜRK-İŞ'in talebinin 9 bin lira olduğunu, bu rakamın altında olursa masada olmayacağımızı ifade ettim. Sonra Bakan’ın televizyonda konuşması oldu. Ben bu 8 bin lira meselesini kimin konuştuğunu bilmiyorum. Bu meselenin konuşulacak tarafı yok.
“40 senedir Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda TÜRK-İŞ var. Benim orada en iyi uzmanlarım var. Bu işi Türkiye'de en iyi TÜRK-İŞ biliyor. Burada TÜRK-İŞ rakam söyler, yakın bir ücreti imzalarız.

“Semt pazarları var, 1000 TL'ye ceket vardır, 200 liraya alırsın. Biz öyle pazarlık yapmayız. Ben TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'na sorarak yaptım. 9 bin lirayı ifade ettim. Benim ne söyleyeceğimi siyasetçilerin tamamı ve Bakan da bilir. 1 milyon 300 bin işçim var benim. Ben 15 deyip 9'a imza atmam. 'Ben 9 bin lira' dedim. Bunu Sayın Bakan biliyor, Türkiye'de herkes biliyor, Allah biliyor, kul biliyor. Kamuoyunun razı geleceği rakam 9 bindi.”

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