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Jorge Jesus: 4 attık ama 6-7 olabilirdi

Jorge Jesus: 4 attık ama 6-7 olabilirdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Taraftarlar 2 yenilgiye rağmen yapabileceklerimize inandılar. 4 attık ama 6-7 olabilirdi" dedi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 4-0 kazandıkları Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. 

Jorge Jesus'un açıklamaları şu şekilde:

"4 attık ama 6-7 olabilirdi"

"Oyuncularımı, taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Sonuna kadar inandılar, takımlarını desteklediler. Üst üste 2 yenilgiye rağmen yapabileceklerimize inandılar. 4 attık ama 6-7 olabilirdi. Kaleyi bulan şut sayımızın en yüksek olduğu maçtı. 15 şutun 4'ü gole dönüştü."

"Çok pozisyon ürettik"

"Çok pozisyon ürettik. İyiydik. Galibiyetlere geri dönmek istiyorduk. Döndük."

"Taraftarlarımızı mutlu eden bir galibiyet aldık"

"Taraftarlarımızı mutlu eden bir galibiyet aldık. Mutluluk demişken umarım neşe, mutluluk dolu bir yıl olur. Biz de mutlu sona ulaşırız."

"Biz acı çekerken acı çektiler"

"Taraftarlarımıza ne diyeceğimi bilemiyorum. Her zaman yanımızdalar. Buraya ilk geldiğim andan itibaren bana destek verdiler. Biz acı çekerken acı çektiler, mutluyken mutlu oldular. Biz birlikteyiz."

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