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Altın rekora koştu! Altın gram fiyatı 1.100 TL'yi hızla aştı

Altın rekora koştu! Altın gram fiyatı 1.100 TL'yi hızla aştı

Gram altın fiyatı tarihi zirvesini gördü. Altın gram fiyatı, son dönemde Kur Korumalı TL mevduat nedeniyle dolar/TL'den desteğini büyük oranda yitirse de ons yönlü seyrini sürdürüyor.

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Rusya Lideri Vladimir Putin'in, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol satışını yasaklaması kararı AB ile gerilimi artırarak güvenli liman talebini artırdı. Ons altın 1.833 dolar seviyesini görürken, gram altın TL fiyatı ise tüm zamanların zirvesine yükseldi.

Altın fiyatları önce Fed baskısı yedi

Altın gram fiyatı için belirleyici olan ons altın, ABD Merkez Bankası'nın üst üste yaptığı 75'er baz puan faiz artırımları sonrası 1.615 dolar seviyesine gerileyerek dip yaptı. Aynı dönemde gram altın fiyatı 945-960 TL bandına kadar çekildi.

Fed faiz artışında yavaşlama sinyali verdi altın yükseliş trendine girdi

Fed'in Kasım ayı toplantısı sonrası piyasalarda faiz artırımlarının yavaşlayacağı ve 2023'te sonlanacağı beklentisi hakim oldu. Bu durum altın için destekleyici unsur oldu. Ons altın 1.800 dolara kadar tırmanırken gram altın buradan aldığı rüzgarla 1.080 TL'yi aştı.

AB ülkeleri Rus petrolü için tavan fiyat uygulaması kararı aldı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Aralık ayı başında Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole ithalat yasağı ve varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulama kararı alması altın fiyatları için düşüşü sınırlayan yükselişi destekleyen yegane unsur oldu.

Rusya lideri Putin'in yasak kararı altına rekor getirdi

AB ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulama kararına Putin'den karşı hamle geldi. Putin'in kararı ile Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılan AB ülkelerine petrol ve petrol ürünü satışı yasaklandı.

Gram altın tüm zamanların zirvesini gördü

Rusya ve AB arasında artan bu gerilim sonrası güvenli liman etiketine sahip altın fiyatı için yukarı yönlü destek veren bir haber oldu. Nitekim ons altın haberin etkisiyle 1.833 dolar, gram altın fiyatları ise buradan aldığı destekle 1.108 TL'yi görerek tüm zamanların zirvesini test etti.

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