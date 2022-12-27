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Volkan Demirel: Oyunculara kızacak değilim

Volkan Demirel: Oyunculara kızacak değilim

Fenerbahçe'ye karşı aldıkları 4-0'lık mağlubiyetin ardından konuşan Volkan Demirel, güçlerinin yettiği kadar mücadele ettiklerini söyledi.

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Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe 4-0'lık skorla kazandı. Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Oyunculara kızacak değilim"

Maçın başında kaçırdıkları pozisyonları hatırlatan Demirel, "Planladığımız organizasyonları yapmaya çalıştık. Fenerbahçe'ninde çok önde karşıladığını, önde baskı kurduğunu biliyorduk. Defansta 1-2 yalancı pas yapıp savunma arkası koşuları denedik. Maça bunları iyi yaparak başladı. Bunları atamazsınız zaten, Fenerbahçe evinde iyi oynuyor. Duran toptan bir gol yedik. Ferdi'nin tarafından 2-3 pasla gelip paralel pasla 2'yi buldular.

Sonrasında biz de poziyon bulduk. Atsak, farklı olurdu. Gücümüz yettiği kadar mücadele ettik. İkinci yarıda değişiklik yaptılar. 3 gün önce oynayanlar vardı, yorulduklarını hissettim. Duran top organizasyonu ve kendi yarı alanımızdan pasla çıkmaya çalışırken goller yedik. Bunu hiç çalışmadık ama bir yerden sonra oluyor bunlar. Oyunculara kızacak değilim." dedi.

"Hayat bazen bize ummadığımız yerden sıkıntılar getirebiliyor"

Yeni yıla dair düşüncelerini dile getiren 41 yaşındaki teknik adam, "Yeni yılda mutluluklar, az sıkıntılar diliyorum ama hayat bazen bize ummadığımız yerden sıkıntılar getirebiliyor." diyerek sözlerini noktaladı.

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