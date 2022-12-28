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Aynı noktada iki kaza birden! Biri aracını bırakıp kaçtı

Aynı noktada iki kaza birden! Biri aracını bırakıp kaçtı

Elazığ’da kontrolden çıkan araç, refüje çarptıktan sonra karşı yola çıktı. Aracın sürücüsü kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Öte yandan, kazanın yaşandığı yerin 20 metre ilerisinde bir kaza daha meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Malatya yönüne doğru ilerleyen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, önce orta refüje, ardından reklam panosuna daha sonra da ağaca çarparak durabildi.

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Kaza, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazi Caddesi istikametine seyir halindeki T.D. hakimiyetindeki 23 ADH 074 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak karşı yola çıktı. Kazada yaralanan olmazken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

20 metre ileride bir kaza daha
Öte yandan, kazanın yaşandığı yerin 20 metre ilerisinde bir kaza daha meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Malatya yönüne doğru ilerleyen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, önce orta refüje, ardından reklam panosuna daha sonra da ağaca çarparak durabildi.

Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, her iki kazayla ilgili inceleme yaptı.

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