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Sahte diploma ile üniversite hastanesinde çalışan şahsa soruşturma

Sahte diploma ile üniversite hastanesinde çalışan şahsa soruşturma

Sahte lise diploması ile 11 yıl boyunca sağlık teknisyeni olarak görev yapan A.İ. hakkında soruşturma başlatıldı.

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Sahte doktor Ayşem Özkiraz skandalının ardından bir sahte diploma olayı daha yaşandı.

11 yıldır, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde sağlık teknisyenliği yapan A.İ.’nin lise diploması sahte çıktı.

DHA’nın haberine göre; A.İ., Bursa'dan aldığı Sağlık Teknik Lisesi diploması ile müracaata bulunarak 11 yıl önce Van Yüzüncü Yıl üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde 4B statüsünde sağlık teknisyeni olarak işe başladı.

Evrak takibi ve kayıt işlemi yaptı

Görev yaptığı süre boyunca evrak takip ve kayıt işlemlerinde bulunan ve zaman zaman laboratuvar sonuçları alıp ilgili bölümlere taşıyan A.İ.'nin sahte diploma kullandığı ortaya çıktı.

İşine son verildi

Durumun ortaya çıkması üzerine hastane yönetimi tarafından A.İ.'nin işine son verildi. Savcılığın başlattığı soruşturmasının ise sürdüğü kaydedildi.

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