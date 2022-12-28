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'Behzat Ç.'deki taraftar sahnesi olay oldu! Ankaragücü'nden diziye sert tepki

'Behzat Ç.'deki taraftar sahnesi olay oldu! Ankaragücü'nden diziye sert tepki

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden MKE Ankaragücü Kulübü, dijital platformda yayınlanan fenomen dizi Behzat Ç. Çekiç ve Gül ile ilgili flaş bir açıklama yayımladı. Uyuşturucu satıcısı karakterin Ankaragücü taraftarı olarak gösterilmesine sert tepki gösteren Başkent ekibi "Bu saygısızlığı asla kabul etmiyoruz" diyerek özür beklediklerini açıkladı. İşte detaylar...

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Bu sezon Spor Toto Süper Lig'e yeniden yükselen MKE Ankaragücü Kulübü, gece geç saatlerde yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu. Sarı - lacivertli kulüp, dijital platformda yayınlanan "Behzat Ç. Çekiç ve Gül" isimli fenomen dizide yayınlanan bir sahneye yönelik tepki gösterdi.

Ankaragücü'nün açıklamasında dizinini senaristi, yapımcısı ve yayıncısından özür beklendiği belirtildi.

(Görüntü Blu TV'den alınmıştır)

"Üzülerek takip ettik"
Kulüpten yapılan açıklamada, "Dijital bir platformda yayınlanan Behzat Ç. dizisinde bir uyuşturucu satıcısının MKE Ankaragücü taraftarı olarak gösterilmesini üzülerek takip ettik.

"Bu saygısızlığı asla kabul etmiyoruz"
112 yıllık bir tarihe sahip; Milli Mücadele döneminin kahramanları İmalat-ı Harbiye işçileri tarafından kurulan bir kulübün armasının bu şekilde kullanılmasını şiddetle kınıyoruz. Ankara'da çekimleri yapılan bir dizinin, Ankara'nın en önemli değerlerinden birine yaptığı bu saygısızlığı asla kabul etmiyoruz.

"Özür ve düzeltme bekliyoruz"
Behzat Ç. dizisinin senaristinden, yapımcısından ve yayıncı kuruluşundan; camiamızdan özür dilemesini ve yaptıkları kabul edilemez yanlışı düzeltmesini ivedilikle bekliyoruz. Konunun mutlaka takipçisi olacağız."

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