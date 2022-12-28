BIST 5.444
DOLAR 18,72
EURO 19,93
ALTIN 1.089,78
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Görev yaptığı okulda beyin kanaması geçiren öğretmenden acı haber

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Görev yaptığı okulda beyin kanaması geçiren öğretmenden acı haber

 SİİRT'te görev yaptığı okulda rahatsızlanan öğretmen tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yapılan tetkiklerde öğretmenin beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

Abone ol

Siirt Anadolu İmam Hatip Lisesinde meslek dersleri öğretmeni Eşref Yontaş (60), 22 Aralık'ta okulda rahatsızlandı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yontaş'ın yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Yoğun bakımda tedavi gören Yontaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yontaş'ın cenazesinin yarın İkizbağlar köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
'Behzat Ç.'deki taraftar sahnesi olay oldu! Ankaragücü'nden diziye sert tepki
'Behzat Ç.'deki taraftar sahnesi olay oldu! Ankaragücü'nden diziye sert tepki
Aynı noktada iki kaza birden! Biri aracını bırakıp kaçtı
Aynı noktada iki kaza birden! Biri aracını bırakıp kaçtı
Akdeniz'de korkutan deprem! Kıbrıs fena sallandı AFAD'dan açıklama...
Akdeniz'de korkutan deprem! Kıbrıs fena sallandı AFAD'dan açıklama...
Diyanet binlerce imam, müezzin ve Kur'an öğreticisi alacak! Resmi Gazete'de yayınlandı
Diyanet binlerce imam, müezzin ve Kur'an öğreticisi alacak! Resmi Gazete'de yayınlandı
Sahte diploma ile üniversite hastanesinde çalışan şahsa soruşturma
Sahte diploma ile üniversite hastanesinde çalışan şahsa soruşturma
Altın rekora koştu! Altın gram fiyatı 1.100 TL'yi hızla aştı
Altın rekora koştu! Altın gram fiyatı 1.100 TL'yi hızla aştı
Volkan Demirel: Oyunculara kızacak değilim
Volkan Demirel: Oyunculara kızacak değilim
Almanya'nın 2022'de silah ihracatı 8 milyar euroyu aştı
Almanya'nın 2022'de silah ihracatı 8 milyar euroyu aştı
Jorge Jesus: 4 attık ama 6-7 olabilirdi
Jorge Jesus: 4 attık ama 6-7 olabilirdi
EYT'de flaş gelişme, Nihai karar veriliyor!
EYT'de flaş gelişme, Nihai karar veriliyor!
Isaac Herzog: Türkiye'nin güven mektubunu dört gözle bekliyorum
Isaac Herzog: Türkiye'nin güven mektubunu dört gözle bekliyorum
Emre Belözoğlu açıkladı! Oyuncularla kavga etti mi?
Emre Belözoğlu açıkladı! Oyuncularla kavga etti mi?