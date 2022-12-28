Görev yaptığı okulda beyin kanaması geçiren öğretmenden acı haber
SİİRT'te görev yaptığı okulda rahatsızlanan öğretmen tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yapılan tetkiklerde öğretmenin beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.Abone ol
Siirt Anadolu İmam Hatip Lisesinde meslek dersleri öğretmeni Eşref Yontaş (60), 22 Aralık'ta okulda rahatsızlandı.
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yontaş'ın yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Yoğun bakımda tedavi gören Yontaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yontaş'ın cenazesinin yarın İkizbağlar köyünde toprağa verileceği öğrenildi.