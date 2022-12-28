BIST 5.425
DOLAR 18,71
EURO 19,94
ALTIN 1.088,20
HABER /  GÜNCEL

Milyonlarca çalışan farkına varmadan yapıyor! İş bilgisayarından yaptı maaşı kesildi

Milyonlarca çalışan farkına varmadan yapıyor! İş bilgisayarından yaptı maaşı kesildi

Tüm çalışanların dikkatini çeken bir haber bu kez Japonya’dan geldi. Ofis bilgisayarında 275 saat oyun oynadığı tespit edilen bir belediye çalışanına verilen ceza tüm dünyada gündem oldu. Meslektaşı şikayet edince iş bilgisayarındaki faaliyetleri izlendi ve oyun oynadığı tespit edilince maaşından kesinti yapıldı.

Abone ol

Çalışma hayatı ile ilgili dikkat çeken bir haber daha geldi. Meslektaşının "Oldukça fazla tıklama sesi duyuyordum ve alışılmadık bir durumdu” diyerek şikayet ettiği çalışanın iş bilgisayarında oyun oynadığı ortaya çıktı. İlginç olay Japonya’da yaşandı. Ofisindeki bilgisayarında 9 ayda toplamda 275 saat oyun oynayan yerel belediye çalışanına maaş kesintisi cezası verildi.

Yokohama Belediyesi Kadastro Dairesinde bir çalışanın, meslektaşının şikayeti sonrası yapılan incelemede iş bilgisayarındaki faaliyetleri izlendi.

Çalışanın, Aralık 2021-Ağustos 2022'de, günlük 30 dakikadan 3 saate kadar toplamda 275 saat iskambil oynayıp, sudoku ve bulmaca çözdüğü ortaya çıktı.

Disiplin Kuruluna sevk edilen çalışana 5 ay boyunca yüzde 10 maaş kesintisi cezası verilecek.

İzledim oyun oynuyordu

Ceza alan kişinin meslektaşı, "Oldukça fazla tıklama sesi duyuyordum ve alışılmadık bir durumdu. İzledim ve oyun oynuyordu." ifadelerini kullandı.

Ulusal basında çalışanın "Rahatlamak için oyun oynuyordum. İşimi etkilemedikçe kısa süreli oynamamın sorun olacağını düşünmedim" dediği aktarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Market poşetlerine zam geldi! Poşet ücretleri yüzde 50 arttı
Market poşetlerine zam geldi! Poşet ücretleri yüzde 50 arttı
Türk-İş'ten Vedat Bilgin'in sendikalar asgari ücretin 8 bin lira üstünü istemedi iddiasına yanıt
Türk-İş'ten Vedat Bilgin'in sendikalar asgari ücretin 8 bin lira üstünü istemedi iddiasına yanıt
Görev yaptığı okulda beyin kanaması geçiren öğretmenden acı haber
Görev yaptığı okulda beyin kanaması geçiren öğretmenden acı haber
'Behzat Ç.'deki taraftar sahnesi olay oldu! Ankaragücü'nden diziye sert tepki
'Behzat Ç.'deki taraftar sahnesi olay oldu! Ankaragücü'nden diziye sert tepki
Aynı noktada iki kaza birden! Biri aracını bırakıp kaçtı
Aynı noktada iki kaza birden! Biri aracını bırakıp kaçtı
Akdeniz'de korkutan deprem! Kıbrıs fena sallandı AFAD'dan açıklama...
Akdeniz'de korkutan deprem! Kıbrıs fena sallandı AFAD'dan açıklama...
Diyanet binlerce imam, müezzin ve Kur'an öğreticisi alacak! Resmi Gazete'de yayınlandı
Diyanet binlerce imam, müezzin ve Kur'an öğreticisi alacak! Resmi Gazete'de yayınlandı
Sahte diploma ile üniversite hastanesinde çalışan şahsa soruşturma
Sahte diploma ile üniversite hastanesinde çalışan şahsa soruşturma
Altın rekora koştu! Altın gram fiyatı 1.100 TL'yi hızla aştı
Altın rekora koştu! Altın gram fiyatı 1.100 TL'yi hızla aştı
Volkan Demirel: Oyunculara kızacak değilim
Volkan Demirel: Oyunculara kızacak değilim
Almanya'nın 2022'de silah ihracatı 8 milyar euroyu aştı
Almanya'nın 2022'de silah ihracatı 8 milyar euroyu aştı
Jorge Jesus: 4 attık ama 6-7 olabilirdi
Jorge Jesus: 4 attık ama 6-7 olabilirdi