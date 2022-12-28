İşe gitmekten sıkılan çalışan öyle bir şey yaptı ki... Şok itiraf ifadede geldi

JAPONYA'da bir çalışanın işe gitmemek için oynadığı oyun herkeste şaşkınlık yarattı. "Bıçaklandım" diyerek polisi arayan bir kişinin kendini bıçakladığı ortaya çıktı. O çalışanın ifadesinde "İşimden çok sıkıldım. İşe gitmemek için yaptım" dediği öğrenildi.

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Japonya'nın Osaka eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Toyonaka şehrinde yaşayan 50'li yaşlardaki bir erkek 20 Aralık günü saat 01.00 sıralarında polisi arayarak ihbarda bulundu.

İsmi açıklanmayan şahıs, "Arkamdan gelen biri tarafından bıçaklandım" diyerek yardım talebinde bulundu.

Çok geçmeden olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri sırtından bıçaklanan yaralı şahsı hastaneye kaldırdı. Cinayete teşebbüs şüphesiyle soruşturma başlatan polis, yapılan teknik inceleme ve araştırmaların ardından şahsın olay yerinde tek başına olduğunu tespit etti.

Sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından dün sorgulanan şahsın, "İşimden çok sıkıldım. İşe gitmemek için yaptım" şeklinde ifade verdiği öğrenildi. Yanlış ihbarda bulunduğunu kabul eden şahsın, bıçağı duvara sıkıştırdıktan sonra sırtını duvara yasladığını söylediği bildirildi.