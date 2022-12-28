BIST 5.425
DOLAR 18,71
EURO 19,94
ALTIN 1.088,20
HABER /  GÜNCEL

Avrupa'dan dikkat çeken hamle! Ekrem İmamoğlu'na destek için geliyorlar

Avrupa'dan dikkat çeken hamle! Ekrem İmamoğlu'na destek için geliyorlar

İBB Başkanı İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada ceza alması sonrası Avrupa'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Bugün İstanbul’da gerçekleşecek bir etkinliğe Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis dahil 4 Avrupa şehrinin belediye başkanı katılacak.

Abone ol

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay hapis cezası almış bu karar yoğun bir şekilde tartışılmıştı.  Sözcü'de yer alan habere göre bugün Atina’nın belediye başkanı da olmak üzere 4 Avrupa şehrinin belediye başkanı İstanbul’a gelerek bir etkinlikte bir araya gelecek.

Bakoyannis’in yanı sıra Floransa, Hanover ve Paris’in belediye başkanları da bugün İstanbul’da Eurocities Avrupa Ağı’nın etkinliğine katılacak. 

Etkinliğe Budapeşte, Hamburg, Linz ve Utrecht’in belediye başkanlarının da sanal konferans yöntemiyle katılacağı aktarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
'Bıçaklandım' diyerek polisi aradı gerçek herkesi şaşkına çevirdi
'Bıçaklandım' diyerek polisi aradı gerçek herkesi şaşkına çevirdi
Adanalıları kızdıran liste! 78 sıra birden düştü Kebapçılar tepkili
Adanalıları kızdıran liste! 78 sıra birden düştü Kebapçılar tepkili
Bir ilde daha ekmeğe zam geldi yüzde 25 arttı
Bir ilde daha ekmeğe zam geldi yüzde 25 arttı
Ekrem İmamoğlu canlı yayında 'terör' soruşturmasını anlatıyor! Son dakika canlı yayın...
Ekrem İmamoğlu canlı yayında 'terör' soruşturmasını anlatıyor! Son dakika canlı yayın...
Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar
Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar
Haliç'te 'gizli kamera' rezaleti! Tuvalete giden kadınları Afgan çalışan canlı izliyordu
Haliç'te 'gizli kamera' rezaleti! Tuvalete giden kadınları Afgan çalışan canlı izliyordu
Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener ne konuştu? Meral Akşener masayı devirecek denilmişti
Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener ne konuştu? Meral Akşener masayı devirecek denilmişti
7'nci kattaki daireden gelen kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı!
7'nci kattaki daireden gelen kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı!
Kosovalı Sırplar barikat kurdu Sırp lider Vucic'ten orduya gece yarısı ziyareti
Kosovalı Sırplar barikat kurdu Sırp lider Vucic'ten orduya gece yarısı ziyareti
İstanbul ulaşım zammı aylık tam abonman öğrenci kaç lira oldu? Taksi ve minibüs de zamlandı
İstanbul ulaşım zammı aylık tam abonman öğrenci kaç lira oldu? Taksi ve minibüs de zamlandı
Balıkesir'de kaçan katili vatandaş yakalattı! Bisiklet parçası fırlatıp yere serdi
Balıkesir'de kaçan katili vatandaş yakalattı! Bisiklet parçası fırlatıp yere serdi
Bazı meslek odaları doğalgaz rezervi keşfine inanmadı raporları incelemek istedi
Bazı meslek odaları doğalgaz rezervi keşfine inanmadı raporları incelemek istedi