Avrupa'dan dikkat çeken hamle! Ekrem İmamoğlu'na destek için geliyorlar

İBB Başkanı İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada ceza alması sonrası Avrupa'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Bugün İstanbul’da gerçekleşecek bir etkinliğe Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis dahil 4 Avrupa şehrinin belediye başkanı katılacak.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay hapis cezası almış bu karar yoğun bir şekilde tartışılmıştı. Sözcü'de yer alan habere göre bugün Atina’nın belediye başkanı da olmak üzere 4 Avrupa şehrinin belediye başkanı İstanbul’a gelerek bir etkinlikte bir araya gelecek.

Bakoyannis’in yanı sıra Floransa, Hanover ve Paris’in belediye başkanları da bugün İstanbul’da Eurocities Avrupa Ağı’nın etkinliğine katılacak.

Etkinliğe Budapeşte, Hamburg, Linz ve Utrecht’in belediye başkanlarının da sanal konferans yöntemiyle katılacağı aktarıldı.