Emeklinin zammı çok başka olacak! Bomba formüllere bakın en düşük maaş kaç lira olacak?

-Ancak bir başka beklenti ise artış oranının asgari ücret artışına eşitlenmesi. Yani yüzde 54.7'lik oranın emekliler için de uygulanması şeklinde. Bu formüller sonunda en düşük Bağ-Kur esnaf emeklisi maaşı 5 bin lirayı geçecek.