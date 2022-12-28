Emeklinin zammı çok başka olacak! Bomba formüllere bakın en düşük maaş kaç lira olacak?
14 milyon emekli 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor. Bu sene sadece refah payı ve ek gösterge artışı da maaşlara eklenecek. En düşük emekli maaşı kaç lira olacak?
2023 asgari ücret belli oldu şimdi gözler emekli maaşlarına yapılacak zamda...Gözler Aralık ayı enflasyonunda... Böylelikle ortaya çıkacak olan 6 aylık oran zam için belirleyici olacak. Faruk Erdem bugün kaleme aldığı yazısında masadaki formülleri açıkladı:
-Birinci formüle göre yüzde 20'ler civarındaki enflasyon oranına 10-15 puanlık bir refah payı eklenmesi söz konusu olabilecek.
-Bu durumda enflasyon oranı yüzde 35'lere kadar çekilecek. Bunun anlamı SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 35 oranında artış yapılması söz konusu olacak. Bu durumda memur emeklilerinin zam oranı ise toplu sözleşme artışı ile birlikte yüzde 38'e yaklaşmış olacak.
-Ancak bir başka beklenti ise artış oranının asgari ücret artışına eşitlenmesi. Yani yüzde 54.7'lik oranın emekliler için de uygulanması şeklinde. Bu formüller sonunda en düşük Bağ-Kur esnaf emeklisi maaşı 5 bin lirayı geçecek.