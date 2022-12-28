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Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de 30 gün boyunca gerçekleşecek olan Adalet Nöbeti ile ilgili basın toplantısı düzenliyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası sonrası sosyal medyada örgütlenen bir grup, Saraçhane'de adalet nöbetine başladı. Buna göre 30 gün boyunca her akşam 19:00'dan 22.00'a kadar Saraçhane'de toplanıp nöbet tutulacak. Yapılacak olan bu nöbet sosyal medyada büyük ses getirirken Ekrem İmamoğlu da tutulan bu nöbet ile ilgili bir bir basın toplantısı düzenliyor.

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