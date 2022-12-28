Balıkesir'de kaçan katili vatandaş yakalattı! Bisiklet parçası fırlatıp yere serdi

BALIKESİR'de tartıştığı kişiyi 5 yerinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı, olay yerinden kaçarken bölgede bulunan bir vatandaş tarafından durduruldu. Vatandaşın fırlattığı bisiklet parçası katilin başına isabet etti. Başından darbe alan şahıs bir anda kendinden geçip yere devrildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre, Soğanyemez Mahallesi Kurşunlu Caddesi üzerinde şüpheli E.Ç. ile Ayhan Sagut arasında kavga çıktı. Bıçaklı kavgada Ayhan Sagut kalp, boyun, sağ ve sol el ve sağ karın bölgelerinden yaralandı.

Kavgada ağır yaralanan Ayhan Sagut 112 ekiplerinin hızlı müdahalesi ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Ayhan Sagut kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerinde ise saldırgan E.Ç. olay yerinden kaçarken oradan geçmekte olan S.B. yerden aldığı bisiklet parçasını fırlatarak katil zanlısı E.Ç.’yi başından yaraladı.

Aldığı darbeyle bir anda kendinden geçerek yere düşen E.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

O anlar kamerada!

Cinayet olayı sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasında katil zanlısının elinde bıçakla yolda yürümesi ve katil zanlısının bir vatandaşın attığı demir bisiklet parçası ile bayıltılması görüntüleri yer aldı.

(Katil sağ tarafta )