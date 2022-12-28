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7'nci kattaki daireden gelen kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
7'nci kattaki daireden gelen kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı!

AVCILAR'da bir sitedeki daireden kötü koku gelmesi üzerine ekiplere haber verildi. Evin kapısını açıp içeri giren ekipler 58 yaşındaki emekli öğretmenin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Avcılar'da dün sabah saatlerinde bir sitede 7'nci kattaki daireden koku geldiğini fark eden apartman sakinleri durumu ekiplere bildirdi.

İtfaiye ekiplerince evin kapısının açılmasının ardından içeri giren sağlık görevlileri, 58 yaşındaki Ceyhun K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Emekli öğretmen olduğu öğrenilen Ceyhun K'nin cenazesi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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