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Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener ne konuştu? Meral Akşener masayı devirecek denilmişti

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener ne konuştu? Meral Akşener masayı devirecek denilmişti

ANKARA Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu zirvesini konuştu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda son dönemde aralarında gerilim yaşanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener yemekte buluştu. Gazeteci Nevşin Mengü , Meral Akşener masayı devirecek demişti zirvede neler oldu merak konusu...

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen siyasi yasak kararı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerilim çıkmıştı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı'na açık destek vermiş, bu gelişmelere ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Almanya gezisinde yakalanmıştı.

İki parti arasında başlayan gerilimde Kılıçdaroğlu, yaşananları partisinin 'iç işlerine karışma' olarak değerlendirirken Akşener ise bu açıklamayı 'ahmaklık' olarak nitelemişti.

Ankara'da sürpriz zirve

Tüm bu yaşanan gerilim yaşanırken iki lider Ankara'da bir araya geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, ve Meral Akşener, Ahlatlıbel Tesislerinde yemekte buluştu. İki liderin görüşmesi 2 saat 10 dakika sürdü. Sürpriz zirveden ise iki liderin yemek masasından fotoğrafı paylaşıldı. Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu zirvesinde neler olduğu merak konusu... 

Nevşin Mengü masayı devirecek demişti

Nevşin Mengü, dün akşamki buluşmadan sonra Meral Akşener'in Altılı Masa'yı terk edebileceğini söylmişti. Nevşin Mengü, "Meral Akşener  Kılıçdaroğlu ile yapacağı toplantıda 'Sizin aday olmanız durumunda bizim oyumuz düşüyor. Altılı Masa bu şekilde kazandırmıyor, kaybettiriyor. Biz bu şekilde yol yürümek istemiyoruz' diyecek" iddiasında bulunmuştu. 

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