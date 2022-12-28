Asker olamayacağı söylenince yıkıldı 4 ayda bambaşka biri oldu

Son 4 ayda hayatının tamamen değiştiğini anlatan Nuh Kılıç, "Buraya sağlığım için geldim. Buraya geldiğimde 155 kiloydum. Adem Hoca ile tanışmadan önce hayatım çok kötüydü, çok berbattı. Özgüvenim hiç yoktu. İstediğim gibi alış veriş yapamıyordum. İstediğim ortama giremiyordum. Çok dışlandım. Bir yere gidemiyor, gezemiyordum. Adem Hoca ile tanıştıktan sonra hayatım çok değişti. Şu anda hayatımdan çok memnunum. Kendime uygun bir kıyafet bulamıyordum, şu anda istediğim kıyafeti alıp giyebiliyorum. Gerçekten çok güzel bir duygu. Askerlik şubesine muayene için gittiğimde, bu kilo ile askere alamayacaklarını söylediler. Bende hırs yaptım, inat ettim. Geldim spora başladım, kilo verdim, şu anda askere gidebileceğim. Vatanıma hizmet edebileceğim için çok mutluyum." dedi.