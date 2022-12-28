Süper Lig'in 16.haftasında Galatasaray zorlu deplasmanda Sivasspor'un konuğu oluyor. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a kaybetmesinin ardından İstanbulspor'u 2-1 geçerek liderlik koltuğuna oturan Sarı-Kırmızılılar, Hayatspor'u yenerek maç fazlasıyla liderliği yeniden ele geçiren Fenerbahçe'ye derbi öncesi fırsat vermek istemiyor. Maça saatler kala futbolseverler Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusun yanıtını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

Abone ol

Süper Lig'in 16.haftasında deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray'da hedef mutlak galibiyet. Geçtiğimiz hafta liderlik koltuğuna oturan sarı-kırmızılılar zorlu mücadeleyi kazanarak maç fazlasıyla liderliği yeniden ele geçiren Fenerbahçe'den iki hafta sonra oynanacak olan derbi öncesi liderliği geri almak istiyor. Peki Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? futbolseverler maça saatler kala bu sorunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte Sivasspor Galatasaray maçı öncesi öne çıkan bilgiler...

Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray, yarın saat 17.00’de Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda DG Sivasspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadelede hakem Erkan Özdamar düdük çalacak ve Sivasspor Galatasaray maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray'ın muhtemel ilk 11'i

Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois; Berkan, Midtsjö, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis

Süper Lig’in geride kalan haftalarında sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 30 puan elde etti. Kırmızı-beyazlılar ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 14 puan topladı.

33. randevu

Sivasspor ile Galatasaray, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 33. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 32 müsabakada sarı-kırmızılılar, 19 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, kırmızı-beyazlılar da 7 defa rakibini mağlup etti. 6 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray’ın 68 golüne, Sivasspor 43 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon oynanan iki maçı da Sivasspor 1-0 ve 3-2’lik skorlarla kazanmıştı.

6 maçtır kazanıyor

Galatasaray’ın, 4’ü Spor Toto Süper Lig, 2’si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 6 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve İstanbulspor’u, Türkiye Kupası’nda da Ofspor ve Ankara Keçiörengücü’nü mağlup etti.

Deplasman karnesi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon 8 kez deplasmanda mücadele etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 17 puan topladı ve bu alanda lider konumda bulunuyor. Aslan 15 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü. Galatasaray, ligde son olarak Başakşehir ile dış sahada karşı karşıya geldi ve 7-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Eksikler

Galatasaray, Sivasspor maçında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi, Kazımcan Karataş ve Mathias Ross’un sakatlıkları, Lucas Torreira’nın da sarı kart cezası bulunuyor.

Galatasaray’da ayrıca 4 futbolcu da sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Sivasspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 17. haftada oynanacak MKE Ankaragücü maçında cezalı duruma düşecek.

Erkan Özdamar düdük çalacak

Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar’ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Ali Saygın Ögel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.