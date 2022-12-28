6 yaşında evlendirilen kız önergesi Akit'i çıldırttı! Özlem Zengin 'gaz yerine dur' deyip yanıtı yapıştırdı

İSTANBUL'da Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındayken kızını evlendirdiği ortaya çıkmıştı. AK Partili Özlem Zengin ve vekiller bu olayı TBMM'ye taşıyıp önerge hazırlayınca Yeni Akit'in gazabına uğradı. Çirkin olayın örtbasına izin vermediği için Akit'in hedefi olan Özlem Zengin, sosyal medya hesabından yanıt verdi. 'Gaz' yerine 'dur' yazanlara diyen Özlem Zengin, "Bir tek imzayı seçim saldırmak çarpık bir zihniyettir' dedi.

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İSTANBUL'da Hiranur Vakfı kurucusunun kızını 6 yaşındayken evlendirdiği ortaya çıkmıştı. Yusuf Ziya Gümüşel ve H.K.G'nin 6 yaşında evlendiği mürid Kadir İstekli tutuklanmıştı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve iktidar partisi milletvekilleri tarafından hazırlanan önerge ise Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulmuştu. AK Parti'nin hazırladığı önerge Akit'i rahatsız etti. 6 yaşındaki kız olayının örtbas edilmesine izin vermediği için de Özlem Zengin'i hedef aldılar.

"Önüme bir haber düştü. Tüm moralim sıfırlandı. Altüst oldum.' diyen Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, “Özlem Zengin, tüm dindar insanları rencide edecek şekilde hazırladığı araştırma önergesi ile, CHP’lilerin ekmeğine kaymak sürüyor” dedi. Özlem Zengin bu yazı üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve şunları yazdı:

1- “Nihayet” diye manşet atanlara… Ak Parti̇ Grubu adına Araştırma Komisyonu kurulmasına dair önergemizi bugün değil geçen hafta perşembe günü verdik; bir hafta oldu. Diğer partiler de aynı gün verdiler. Açık gerçeğe rağmen, AK Parti düşmanlığı ne kadar gözlerini karartmış...

2- “Gaz” yerine “Dur” yazanlara.. Bu önerge AK Parti adına verildi; gayet tabiidir ki, yetkili kurullarımız ve Parti Grubumuzda Genel Başkanımızla, nihayetinde milletvekillerimizle istişare edilerek hazırlandı.

Bir tek imzayı seçip saldırmak çarpık ve husumetli bir zihniyettir.

3- Biz Ak Parti olarak, hiçbir zaman ve hiçbir yerde, TBMM de dahil, inancımıza, değerlerimize, değerlerimizi yaşayan insanımıza söz söyletmedik, söz söyletmeyiz. Mücadelemiz, değerlerimize ve onları yaşayan insanımıza söz gelmesinin önüne geçmek içindir.

Sadece bir ismi seçmesi...

4- Kadın erkek yüzden fazla milletvekilimizin imzaladığı bir önergeye doğrudan değil de içindeki bir imza sahibini seçerek saldıran zihniyetin, esasen uğruna mücadele ettiğimiz değerlerimize ve onları yaşayan insanımıza verdiği zarar ne kadar vahimdir.

AK Parti herkesin partisi

5-AK Parti, bütün Türkiye'nin, bütün toplum kesimlerinin partisidir; kendi evlerinin penceresinden bakıp Türkiye'yi gördüklerinden ibaret sananların da partisidir.