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EYT'ye yaş sınırı kulisi! 'Yaş şartı kuvvetle muhtemel' diyen uzman isim: İki seçenek üzerinde duruluyor

EYT'ye yaş sınırı kulisi! 'Yaş şartı kuvvetle muhtemel' diyen uzman isim: İki seçenek üzerinde duruluyor

Milyonlarca EYT'li bugünlerde açıklanması beklenen EYT düzenlemesini dört gözle beklerken dikkat çeken bir yazı SGK uzmanı Noyan Doğan'dan geldi. Doğan, yazısında "Yaş şartı getirilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. İki seçenek üzerinde duruluyor. Birincisi erkekler için 52, kadınlar için 50; ikincisi ise erkekler için 50, kadınlar için 48 yaş." ifadelerine yer verdi.

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EYT düzenlemesinin bu hafta TBMM'ye gönderilmesi bekleniyor. Aylardır süren çalışmalar tamamlanmak üzere.

Kafalardaki en büyük soru işareti yaş sınırının olup olmayacağı.  Milyonlarca EYT'li nefesini tuttu Çalışma Bakanlığı'nın hazırladığı dosyaya kilitlendi..

SGK uzmanı Hürriyet yazarı Noyan Doğan, EYT'lilerin merakla beklediğ yaş sınırıyla ilgili "EYT’de bilinenler ve bilinmeyenler" başlıklı yazı kaleme aldı.

EYT'lilerle yapılan çalışmalarda bilinenleri sıralayan yazar, daha sonra bilinmeyeni yani yaş şartını yazdı. 

"Bütçeye getireceği yük"

Son günlerde yaş şartının gündeme geldiğine dikkat çeken Doğan, bunun nedenlerini yazıp yaş şartıyla ilgili olası en kuvvetli iki seçeneği paylaştı:

"Birincisi, EYT’den yararlanıp emekli olacak 6 milyon kişiye yapılacak maaş, bayram ikramiyesi ödemelerinin bütçeye getireceği yük. Bir ikincisi ise 18 yaşında sigortalı olan bir kadın çalışanın 20 yıl çalışma süresini ve 5 bin prim günü doldurduğunda EYT’den yararlanıp, 38 yaşında erken emekli olması.

"Yaş şartı konusu gündeme gelmeseydi, EYT düzenlemesi çoktan yapılmış olurdu"

Ben bunlara bir ekleme daha yapayım. 1999’un ekim ya da kasım ayında veya 2000 yılının ocak, şubat ayında işe başlayan bir çalışanın 60 yaşında emekli olurken, sadece birkaç ay önce sigortalı olanların 38 ve 43 yaşında emekli olabilmesi arasındaki fark da EYT düzenlemesinde yaş şartı getirilmesini zorunlu kılmış olabilir. Dikkat edin, olabilir diyorum, yaş şartı kesin demiyorum. Kaldı ki, bu yaş şartı konusu gündeme gelmeseydi, EYT düzenlemesi çoktan yapılmış olurdu. Yaş şartı getirilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. Bu yaş ne olur? İki seçenek üzerinde duruluyor. Birincisi erkekler için 52, kadınlar için 50; ikincisi ise erkekler için 50, kadınlar için 48 yaş. "

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