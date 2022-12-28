TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan seçim ve Erdoğan için NOBEL başvurusu açıklaması

TÜRKİYE'de erken seçim olacak mı? TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan son dakika açıklamalar geldi. Mustafa Şentop'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a NOBEL ödülü verilmesi için başvuru yaptığı ortaya çıktı. Mustafa Şentop "Başvuruyu ben yaptım" dedi. 18 Haziran 2023 seçimleri için de 6 Nisan 2023'ten önce seçim yok dedi.

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TÜRKİYE Haziran 2023'te seçime gidecek. Erken seçim iddiaları gündeme düşerken TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan konuyla ilgili son dakika açıklamalar geldi. "Seçimlerin normal tarihi 18 Haziran" diyen Mustafa Şentop ayrıca 6 Nisan tarihine dikkat çekti.

Erken seçim var mı?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, muhalefetin erken seçime ilişkin açıklamaları ile ilgili olarak, şunları söyledi:

-Seçimlerin normal tarihi 18 Haziran. Seçime yönelik bir karar alınsa bile bunun süresi 60 gündür. Seçimlerin öne alınmasıyla ilgili karar yetkisi hem mecliste hem cumhurbaşkanlığında var. 6 Nisan'dan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum.'

Erdoğan Nobel Barış ödülüne aday

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarından öne çıkan kısım ise Nobel talebi oldu. Mustafa Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesi konusunda girişimlerimiz var. Sadece benim değil başka ülkelerin milletvekillerinin de bu konuda girişimleri var" ifadelerini kullandı.

AK Partili Zengin 1-2 hafta öne gelebilir

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de seçimin nisandan sonra yapılacağını vurgularken "Mayısta olursa buna erken seçim denmez. Seçim öne gelirse de 1-2 hafta gelebilir" açıklamasında bulunmuştu.