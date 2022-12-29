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1 Ocak 2023'te başlıyor belgesi olmayana iş yok işte belge şartı gelen 16 meslek listesi

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1 Ocak 2023'te başlıyor belgesi olmayana iş yok işte belge şartı gelen 16 meslek listesi

1 Ocak 2023'ten itibaren Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından verilen mesleki yeterlilik belgesi şartı aranacak. Bu mesleklerle birlikte belge zorunluluğu bulunan "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıftaki meslek sayısı 204'e yükselecek. Peki hangi meslekler için belge şartı geldi... İşte liste

1 Ocak 2023'te başlıyor belgesi olmayana iş yok işte belge şartı gelen 16 meslek listesi

Mesleki yeterlilik belgesi almayan 16 meslek sahibi, 1 Ocak 2023'ten itibaren çalışamayacak.

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1 Ocak 2023'te başlıyor belgesi olmayana iş yok işte belge şartı gelen 16 meslek listesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı MYK, mesleklere standart, çalışanlara belge kazandırmaya devam ediyor. İşte 1 Ocak itibari ile belge şartı aranan meslekler:

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1 Ocak 2023'te başlıyor belgesi olmayana iş yok işte belge şartı gelen 16 meslek listesi

Kuaför

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1 Ocak 2023'te başlıyor belgesi olmayana iş yok işte belge şartı gelen 16 meslek listesi

Güzellik uzmanı

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