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Beşiktaş'ın yıldızı Rosier'e İtalya'dan kanca!

Beşiktaş'ın yıldızı Rosier'e İtalya'dan kanca!

Beşiktaş'ın başarılı sağ beki Valentin Rosier'in devre arasında İtalyan kulübü Monza'ya transfer olabileceği iddia edildi.

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Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Siyah-beyazlıların Fransız sağ beki Valentin Rosier'e talip çıktı.

İtalyan basınından TuttoMercato'da yer alan habere göre; Rosier, Serie A ekibi Monza'ya transfer olabilir.

Habere göre İtalyan ekibinin, başarılı oyuncuyu Ocak transfer döneminde kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

Rosier, Beşiktaş'a 4 milyon 800 bin Euro bedelle Sporting'den transfer olmuştu.

Sözleşmesi 2025 yılına kadar sürecek olan başarılı oyuncu bu sezon 15 maça çıktı ve 1 gol, 3 asist yapma başarısı gösterdi. 

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